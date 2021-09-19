Англия

"Синие" отправили три безответных гола в ворота соперника.

В матче пятого тура чемпионата Англии встретились две команды из Лондона – Тоттенхэм на своем поле принимал Челси.

"Синие" уже со стартовых секунд попытались забить, но Лукаку угодил в офсайд. После этого мяч под свой контроль взяли "шпоры" и стали активно действовать у штрафной соперника. Тоттенхэм заработал несколько угловых, но забить так и не смог.

Челси периодически перехватывал мяч и пытался уходить в контратаки. Шанс открыть счет был у Хаверца, но после его удара мяч попал в Лукаку.

Первые 25 минут встречи хозяева поля много прессинговали и атаковали, правда действительно опасных моментов практически не было. Затем темп игры чуть снизился и Челси стал больше отбирать мяч в центре поля, но в целом игра проходила на равных.

До перерыва команды так и не сумели открыть счет, и на второй тайм Тухель решил выпустить Канте, чтобы разнообразить игру своей команды. Канте сразу включился в игру, помог развить опасную атаку, а затем Алонсо пробил под перекладину, но Льорис парировал.

Впрочем, уже на 49-й минуте "синие" все же забили — Тиаго Силва ворвался в штрафную во время подачи с углового, выиграл борьбу у Алли в воздухе и головой отправил мяч в сетку — 0:1.

Спустя несколько минут подопечные Тухеля были близки ко второму голу — Аспиликуэта отпасовал на Алонсо, но его удар заблокировал Дайер. "Синие" продолжили прессинговать, и это все же привело к голу. Ковачич увидел Канте, который нанес удар — мяч зацепил Дайера и оказался в сетке — 0:2.

Нуну Эшпириту Санту начал вносить изменения в составе и на какое-то время Тоттенхэм сумел взять мяч под свой контроль, но вот до ударов по воротам дело никак не доходило. Было несколько неплохих попыток прорваться, но защитники Челси здорово отрабатывали.

Подопечные Тухеля все больше создавали моментов у ворот Льориса. Так, на 78-й минуте Лукаку не стал пробивать сам, а дал возможность пробить вышедшему на замену Вернеру, но удар у Тимо откровенно не задался.

А затем у Челси за одну минуту создал три роскошных момента, но все же Льорис и защитники сумели отбиться от этой атаки. Ближе к финальному свистку активизировался Лукаку, но забить он так и не смог. Зато это удалось Рюдигеру в компенсированное время.

После подачи с углового игроки Челси перепасовались на правом фланге, затем Вернер нашел в центре штрафной Рюдигера и отдал ему мяч — Антонио спокойно переправил мяч в сетку — 0:3.

Таким образом, Челси одержал уверенную победу в лондонском дерби и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 13 очков. Тоттенхэм же с девятью баллами опустился на седьмую строчку.

Тоттенхэм – Челси – 0:3

Голы: – Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90+2.

Тоттенхэм: Льорис – Эмерсон, Ромеро (Санчес, 83), Дайер, Регилон – Хейбьерг, Ндомбеле (Скипп, 62), Алли – Ло Чельсо (Хиль, 62), Кейн, Сон.

Челси: Аррисабалага – Силва, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо – Маунт (Канте, 46), Хаверц (Вернер, 70) – Лукаку.

Предупреждения: ... – Вернер (80).