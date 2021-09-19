Англия

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Челси в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии отправился в гости к Тоттенхэму и добился разгромной победы со счетом 3:0.

"Пенсионеры" смоги распечатать ворота соперника лишь во второй половине игры усилиями Тиаго Силвы. Уже вскоре Канте удвоил преимущество "синих", а Рюдигер поставил точку в компенсированное время.

Обзор матча:

Тоттенхэм – Челси – 0:3

Голы: Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90+2.

Тоттенхэм: Льорис – Эмерсон, Ромеро (Санчес, 83), Дайер, Регилон – Хейбьерг, Ндомбеле (Скипп, 62), Алли – Ло Чельсо (Хиль, 62), Кейн, Сон.

Челси: Аррисабалага – Силва, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо – Маунт (Канте, 46), Хаверц (Вернер, 70) – Лукаку.

Предупреждения: ... – Вернер (80).