Англия

Португалец подвел итоги победного матча АПЛ.

Манчестер Юнайтед одержал невероятную победу над Вест Хэмом в выездном поединке в рамках пятого тура английской Премьер лиги.

Лидер "красных дьяволов" Криштиану Роналду подвел итоги победного матча, похвалив своих партнеров за самоотдачу.

Каждая игра в АПЛ — это всегда потрясающая борьба за три очка. Сегодня мы получили представление обо всех препятствиях, которые будут поджидать нас на этом пути.

Но как бы то ни было, мы должны сосредоточится на наших целях. Вместе! Сильные! Сконцентрированные! Вперед, "дьяволы", — написал Роналду в Instagram.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм — Манчестер Юнайтед.