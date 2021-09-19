Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии отправился в гости к Вест Хэму и добился непростой победы со счетом 2:1.

"Красные дьяволы" пропустили первыми, но смогли отыграться усилиями Роналду, а затем и вышли вперед благодаря голу Лингарда.

Гости могли утратить победный результат, но Марк Нобл не смог реализовать пенальти, который заработал Андрей Ярмоленко.

Обзор матча:

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Бенрахма, 30 — Роналду, 35, Лингард, 89.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Нобл, 90+4), Бенрахма (Лансини, 88), Форнальс — Влашич (Ярмоленко, 68).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Матич, 88) — Гринвуд (Санчо, 73), Фернандеш, Погба (Лингард, 73) — Роналду.

На 90+5 минуте Марк Нобл (Вест Хэм) не реализовал пенальти (вратарь)