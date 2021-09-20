Англия

Хосеп Гвардиола подтвердил, что украинский универсал и ряд других игроков основы не готовы выйти на поле против Уикома.

В поединке 1/16 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити ожидает поединок против Уикома, который вылетел в третий по силе дивизион страны по итогам прошлого сезона Чемпионшипа.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации внутри своей команды и подтвердил отсутствие ряда футболистов в предстоящем матче. В их числе оказался и украинский хавбек Александр Зинченко, выступающий в Ман Сити на позиции левого защитника.

"У Родри были мышечные проблемы. Они несерьезные, но я не знаю, через сколько дней он будет готов выйти на поле — врач не сказал мне ничего конкретного. У меня нет другого выхода, кроме как задействовать молодежь. Несколько из них точно появятся на поле".

"В нашем лазарете также находятся Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри и, думаю, Гюндоган. У всех у них травмы".

"Рубен Диаш и Жоау Канселу сыграли по 90 минут в прошлом поединке с Саутгемптоном, поэтому я не думаю, что стоит ожидать их появления. Посмотрим. Это хороший шанс для академии проявить себя", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, матч Манчестер Сити — Уиком состоится 21 сентября в 21:45. С полным расписанием поединков 1/16 финала Кубка английской лиги можно ознакомиться на Football.ua.