Англия

Испанский хавбек травмировался в минувшем матче АПЛ с Кристал Пэлас.

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас в рамках пятого тура английской Премьер-лиги, однако успех мерсисайдцев был омрачен повреждением центрального полузащитника Тиаго Алькантары на 62-й минуте противостояния.

30-летний испанец травмировал икроножную мышцу, ввиду чего ему потребовалась вынужденная замена на Наби Кейта, ставшего по итогу автором третьего и заключительного гола в ворота лондонской команды.

Как сообщил ассистент главного тренера Ливерпуля Пепейн Лейндерс, Тиаго Алькантара точно не сможет помочь Ливерпулю в следующем поединке против Норвича, который пройдет 21 сентября в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Точные сроки восстановления испанского хавбека пока неизвестны, поскольку требуется тщательное обследование. По информации The Athletic, появления Алькантары также не стоит ожидать против Брентфорда в матче шестого тура АПЛ, который состоится 25 сентября.