Англия

Защитник Челси рассказал о своем отношении к акции в поддержку борьбы против расизма.

Уже не первый сезон клубы из английской Премьер-лиги начинают свои поединки с процедуры преклонения колена в качестве солидарности с кампанией по борьбе с дискриминацией на расовой почве, однако все чаще можно услышать комментарии самих футболистов, которые предпочитают иные способы обратить внимание на данный вопрос.

К их числу относится и защитник лондонского Челси Маркос Алонсо, который, вместо преклонения колена, предпочитает указывать на нашивку на плече с надписью "No to racism". В том числе, такой жест игрок продемонстрировал в игре против Тоттенхэма на минувших выходных (3:0).

"Я просто предпочитаю выражать свою поддержку именно таким образом. Также, как мне кажется, преклонение колена уже не имеет былой силы поэтому я нашел для себя другой способ стать частью данной акции.

Крайне негативно отношусь к расизму и любым другим формам проявления дискриминации в различных формах. В раздевалке мы как одна большая семья, и ни разу не поднимали этот вопрос на командных беседах. Не думаю, что в этом вообще есть какой-то смысл, так как все и так все прекрасно понимают", — подытожил испанский футболист.

Отметим, что "синие" потеряли очки лишь раз в новом сезоне, сыграв вничью против Ливерпуля, с которым, а также Манчестер Юнайтед, делят первую строчку турнирной таблицы.