Полузащитник Арсенала близок к смене клубной прописки.
Букайо Сака. Фото Getty Images
21 сентября 2021, 12:10
Английский вингер лондонского Арсенала Букайо Сака может уйти из клуба уже в зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, за молодым полузащитником внимательно следят скауты мадридского Атлетико и туринского Ювентуса.
По данным источника, лондонцы хотят заполучить за своего футболиста не меньше 50 миллионов евро.
Напомним, что Сака является воспитанником лондонского Арсенала. В этом сезоне он провел шесть матчей за клуб, забил один мяч.
Ранее сообщалось, что Рики Пуч близок к переходу в лондонский Арсенал.