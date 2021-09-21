Англия

Полузащитник Арсенала близок к смене клубной прописки.

Английский вингер лондонского Арсенала Букайо Сака может уйти из клуба уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, за молодым полузащитником внимательно следят скауты мадридского Атлетико и туринского Ювентуса.

По данным источника, лондонцы хотят заполучить за своего футболиста не меньше 50 миллионов евро.

Напомним, что Сака является воспитанником лондонского Арсенала. В этом сезоне он провел шесть матчей за клуб, забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Рики Пуч близок к переходу в лондонский Арсенал.