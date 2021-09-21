Англия

Испанский полузащитник Барселоны Рики Пуч может сменить клубную прописку зимой.

Лондонский Арсенал намерен усилить свой состав испанским полузащитником Барселоны

Рики Пучем.

Как сообщает Fichajes.com, каталонцы намерены избавится от полузащитника. Главным претендентом на испанского футболиста является лондонский Арсенал.

О каких либо финансовых деталях потенциального перехода никаких данных не сообщается. По данным зарубежных СМИ, руководство "сине-гранатовых" хочет получить не меньше 20 миллионов евро с продажи футболиста.

Напомним, в рамках пятого тура испанской Ла Лиги Барселона спаслась от поражения в матче с Гранадой.