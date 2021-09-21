Испанский полузащитник Барселоны Рики Пуч может сменить клубную прописку зимой.
Рики Пуч. Фото Getty Images
21 сентября 2021, 08:45
Лондонский Арсенал намерен усилить свой состав испанским полузащитником Барселоны
Рики Пучем.
Как сообщает Fichajes.com, каталонцы намерены избавится от полузащитника. Главным претендентом на испанского футболиста является лондонский Арсенал.
О каких либо финансовых деталях потенциального перехода никаких данных не сообщается. По данным зарубежных СМИ, руководство "сине-гранатовых" хочет получить не меньше 20 миллионов евро с продажи футболиста.
Напомним, в рамках пятого тура испанской Ла Лиги Барселона спаслась от поражения в матче с Гранадой.