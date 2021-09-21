Лондонский Арсенал намерен усилить свой состав испанским полузащитником Барселоны 

Рики Пучем.

Как сообщает Fichajes.com, каталонцы намерены избавится от полузащитника. Главным претендентом на испанского футболиста является лондонский Арсенал.

О каких либо финансовых деталях потенциального перехода никаких данных не сообщается. По данным зарубежных СМИ, руководство "сине-гранатовых" хочет получить не меньше 20 миллионов евро с продажи футболиста.

Напомним, в рамках пятого тура испанской Ла Лиги Барселона спаслась от поражения в матче с Гранадой.