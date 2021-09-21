Англия

Легендарный английский форвард видит фаворитом сезона лондонский Челси.

Легендарный форвард национальной сборной Англии Алан Ширер поразмыслил о том, кто станет чемпионом нынешнего сезона английской Премьер лиги.

Англичанин признался, что видит фаворитом перегонов лондонский Челси, который крайне удачно стартовал в чемпионате.

"Гонка за титул в Премьер-лиге только стартовала, но Челси уже сейчас выглядит так, что его сложно будет остановить. Команда Томаса Тухеля смотрится впечатляюще. Даже когда они не играют хорошо или что-то идет не так, — вроде удаления Джеймса на Энфилде — команда все равно мало что позволяет сопернику. Блестящей победой над Тоттенхэмом Челси ещё раз подтвердил, что у них сильный состав и прекрасный тренер.

Следующий матч у них — с Манчестер Сити в субботу, но это их не пугает. Челси с Тухелем три раза победил Сити в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов. Он вновь будет готов к Пепу Гвардиоле, я уверен, — цитирует Ширера BBC.

Напомним, матч Челси — Манчестер Сити состоится в субботу, 25 сентября. Старт встречи запланирован на 14:30.