Англия

Вашему вниманию результаты матчей 1/16 Кубка английской лиги.

Завершились десять поединков, которые прошли в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги, в результате которых стали известны первые десять участников следующей стадии турнира.

Так, Бернли, Брентфорд, КПР, Манчестер Сити, Ливерпуль, Престон, Сандерленд, Сток Сити, Саутгемптон и Лидс отправляются в 1/8 Кубка английской лиги.

Вашему вниманию результаты матчей:

* — победа по итогам серии пенальти

Напомним, что остальные шесть поединков 1/16 финала Кубка английской лиги состоятся 22 сентября. Вашему вниманию расписание матчей:

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