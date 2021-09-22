Англия

Легендарную арену ожидает один из этапов реновации.

Английский стадион Энфилд, на котором свои домашние матчи проводит Ливерпуль, является одним из наиболее возрастных сооружений страны, будучи открытым в далеком 1884 году. С тех пор, спортивная арена уже переживала несколько этапов усовершенствования, и на данный момент ее вместимость составялет 53 394 человек.

Однако, для будущего финансового развития "красных" этой цифры будет явно недостаточно, поэтому они долгое время вынашивали идею о необходимости провести реновацию своего "футбольного дома" в сторону увеличения посадочных мест на трибунах.

Результатом инженерных решений уже в обозримом будущем станут дополнительные 7 тыс. посадочных мест для фанатов, что доведет показатель вместимости до 61 тыс. человек.

При этом, в отличии от мадридского Реала и Сантьяго Бернабеу, процесс строительства на трибуне не будет настолько мешать проведению футбольных матчей, чтобы перед клубом возникала необходимость переезжать на новое место.

Клуб будет работать с Buckingham Group Contracting Ltd (Buckingham) в качестве главного подрядчика по проекту.

Ожидается, что после завершения расширения трибуны Энфилда, будет создано около 400 новых рабочих мест в игровые дни, в дополнение к уже существующими 2200. При этом, Ливерпуль желает сохранять квоту в 95% для сотрудников именно из близлежащих к стадиону территорий.

Ожидается, что реконструированная трибуна будет готова ко старту сезона-2023-24.