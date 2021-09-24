Англия

Евгений Кузьменко предлагает взглянуть на некоторые статистические показатели по итогам пяти сыгранных туров в АПЛ.

В английской Премьер-лиге сыграны стартовые 5 туров. По их итогам предлагаем вам обратить внимание на некоторые статистические параметры. Конечно, важно использовать эти показатели в контексте (стиль игры команды, уровень соперников, игровая система, в которой пребывает тот или иной игрок, средние показатели по лиге и т.д.) — в отрыве от него цифры могут только сбить с толку. К тому же, дистанция (5 игр) еще слишком мала, поэтому относитесь к некоторым из данных показателей с осторожностью.

В любом случае, подобные цифры и графики — это всегда интересно. Так что, поехали.

Голы:

Интересно, что Мохамед Салах лидирует в списке бомбардиров на ряду с Майклом Антонио и Бруну Фернандешем, но при этом в пересчете на 90 минут — лишь шестой. Тогда как Криштиану Роналду здесь лидирует с приличным отрывом — португалец провел не так много минут на поле, но уже сумел забить 3 гола.

Ожидаемые голы, xG:

Здесь отмечаем нападающего Лидса Патрика Бэмфорда, который по xG наиграл почти на 3 гола (2,68xG), а фактически забил пока только 1. А вот Майкл Антонио наоборот — чуть перебирает.

Ассисты:

Здесь просто без комментариев. Поль Погба идет на рекорд собственный и рекорд АПЛ (20) по ассистам. Напомним, что француз стал первым игроком МЮ в истории, которому удалось оформить 4 ассиста в одной игре. А также Погба с 7 голевыми передачами установил рекорд АПЛ на таком отрезке.

Отмечаем также Майкла Антонио, у которого к 4 голам прибавляются еще и 3 ассиста. Великолепный старт сезона от форварда Вест Хэма.

Ожидаемые ассисты, xG:

А вот тут самое любопытное. Погба со своими семью ассистами не входит даже в топ-25 по ассистам ожидаемым! Если вы пересмотрите, все его голевые были сделаны из супер сложных позиций, из точек, прилично удаленных от ворот и т.д. Лидирует тут Трент Александр-Арнольд с 2,64xA (фактических ассистов — 2).

Ожидаемая угроза, xT:

Параметр «ожидаемая угроза» показывает то, насколько эффективно игрок продвигает мяч (пас или продвижение мяча на дриблинге) в более опасные для потенциального гола зоны.

Относительно неожиданным лидером является Жоау Канселу.

Удары:

Пасы:

Успешные пасы:

Пасы вразрез:

Здесь безоговорочно лидирует Бруну Фернандеш, это его стихия. Однако в пересчете на 90 минут португалец второй, первый — Хаким Зиеш, который так же здорово умеет разрезать оборону филигранными передачами.

Успешные пасы в финальную треть:

Очередная стата, в которой одним из лидеров является Жоау Канселу. Отличный старт сезона от португальского фуллбека Манчестер Сити.

Успешные обводки:

Здесь ничего не меняется. В своей стихии другой игрок — Адама Траоре, который оккупировал данный статистический параметр последние три сезона в АПЛ. Традиционно хороши в обыгрышах 1в1 и Сен-Мэксимен из Ньюкасла и Уилфред Заа из Кристал Пэлас.

Касания в штрафной соперника:

Тут тоже, возможно, неожиданный лидер. Джек Гриллиш далеко не нападающий, но встречается с мячом в штрафной соперника он действительно часто. И важно отметить его контроль — приняв мяч в штрафной, он, как правило, совершает быстрые частые касания, пытаясь обмануть оппонента, и таким образом держа ситуацию под своим контролем. В том числе благодаря этому Джек и набил себе такую стату за пять стартовых туров.

Подборы на чужой половине поля:

Важный оборонительный показатель. Лидирует в лиге полузащитник Лестера Уилфред Ндиди. В пересчете на 90 минут Тьяго Алькантра и Джеймс Милнер опережают нигерийца лишь потому что сыграли почти в три раза меньше минут.

Выигранные верховые единоборства:

Padj Перехваты:

Приставка Padj означает стату, скорректированную на владение мячом команды.

Датского лидера Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хейбьерга тут видеть тоже весь привычно.

Что ж, уже завтра стартует 6-й тур АПЛ, и многое в этих данных может измениться. Следите за статистикой и дальше, это увлекательно. Но будьте бдительны, данные любят контекст и правильную интерпретацию.

Данные и графики — https://totalfootballanalysis.com/