Англия

Футболист заплатит штраф в размере 5300 фунтов стерлингов.

Нападающего Питерборо Джонсона Кларка-Харриса, который выступает в Чемпионшипе, дисквалифицировали на четыре поединка за посты в социальных сетях, которые он сделал в 2012-2013 годах. Об этом сообщает Sky Sports.

Футбольная ассоциация Англии начала свое расследование в августе, обвинив футболиста в нарушении правил организации, ссылаясь на его комментарии в соцсетях, связанные с чужой сексуальной ориентацией.

В итоге ФА дисквалифицировала 27-летнего англичанина на четыре ближайших матча, а также выписала ему денежный штраф в размере 5300 фунтов стерлингов. Также он будет обязан пройти специальные образовательные курсы.

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