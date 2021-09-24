Футболист заплатит штраф в размере 5300 фунтов стерлингов.
Джонсон Кларк-Харрис, Getty Images
24 сентября 2021, 14:19
Нападающего Питерборо Джонсона Кларка-Харриса, который выступает в Чемпионшипе, дисквалифицировали на четыре поединка за посты в социальных сетях, которые он сделал в 2012-2013 годах. Об этом сообщает Sky Sports.
Футбольная ассоциация Англии начала свое расследование в августе, обвинив футболиста в нарушении правил организации, ссылаясь на его комментарии в соцсетях, связанные с чужой сексуальной ориентацией.
В итоге ФА дисквалифицировала 27-летнего англичанина на четыре ближайших матча, а также выписала ему денежный штраф в размере 5300 фунтов стерлингов. Также он будет обязан пройти специальные образовательные курсы.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.