Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча шестого тура чемпионата Англии-2021/22.

В центральном поединке шестого тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние Челси и Манчестер Сити, которое можно смело называть реваншем финала последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Челси — Манчестер Сити

Суббота, 25 сентября, 14:30.Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция пройдет на телеканале Setanta Sports.

Челси в статусе триумфатора прошлого сезона Лиги чемпионов встретится с действующим чемпионом Англии в лице Манчестер Сити, матчи с которым в последнее время начали носить весьма принципиальный характер со спортивной точки зрения. Перед стартом сезона многие футбольные эксперты предполагали, что именно между "синими" и "горожанами" пройдет основная борьба за чемпионский титул Премьер-лиги, тогда как Манчестер Юнайтед и Ливерпуль будут довольствоваться местом в топ-4. В любом случае, загадывать пока слишком рано, однако предстоящая тренерская дуэль двух тактически подкованных специалистов в лице Томаса Тухеля и Хосепа Гвардиолы от этого менее интересной не становится.

И если брать исключительно старт нынешнего сезона, то Челси не заслуживает в свой адрес ничего, кроме похвальных отзывов. Имея далеко не самый простой календарь в первых пяти турах (Кристал Пэлас, Арсенал, Ливерпуль, Астон Вилла и Тоттенхэм), подопечные Томаса Тухеля оступились лишь единожды — на Энфилде, но и ту ничью можно назвать своеобразной победой для "синих", ведь им пришлось весь второй тайм сдерживать огромное давление со стороны игроков Ливерпуля, будучи при этом в меньшинстве. В остальных же своих поединках Челси не оставлял соперникам никаких шансов зацепиться за положительный результат, а последней жертвой лондонского клуба в АПЛ стал Тоттенхэм около недели назад (3:0).

Манчестер Сити, в свою очередь, начал новую кампанию довольно блекло, потерпев минимальное поражение от того же Тоттенхэма. Впрочем, к неоднозначным стартам "горожан" мы уже привыкли, ведь после таких провалов коллектив Хосепа Гвардиолы зачастую начинает постепенно набирать форму и демонстрировать продолжительную победную серию. Казалось, что этот сезон не станет исключением из правил, но после разгромов Норвича и Арсенала, а также победы над Лестером, Манчестер Сити неожиданно оступился в прошлом туре с Саутгемптоном (0:0) и теперь занимает пятое место в турнирной таблице с отставанием от лидеров в три очка.

Опять же, можно сказать, что прошлый сезон для Манчестер Сити вовсе и не заканчивался, поскольку "горожане" по-прежнему могут похвастаться огромным количеством креативных футболистов в своем составе (+ пришел Грилиш), но проблему с отсутствием забивного центрфорварда тренерскому штабу Хосепа Гвардиолы вновь приходится решать какими-то окольными путями. Раньше роль бомбардира брал на себя Илкай Гюндоган, а сейчас в центре атаки неожиданно стал играть Ферран Торрес (в качестве "ложной девятки"), тогда как фактически единственный в команде номинальный центрфорвард Габриэль Жезус выступает на фланге атаки. Не исключено, что Гвардиола подготовил какой-то новый сюрприз на предстоящую встречу с Челси — последние неудачи в противостояниях с Тухелем уж точно заставили испанца не спать по ночам в поисках новых идей и решений. Но, как показывает минувший финал Лиги чемпионов, эксперименты не всегда становятся удачными, да и кадровые потери в центре обороны Сити ввиду отсутствия Стоунза и Ляпорта стоит также взять во внимание.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния определить весьма непросто. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 2,80, тогда как потенциальный успех Манчестер Сити оценивается показателем 2,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Маунт — Ляпорт, Менди, Стоунз.

Под вопросом: Менди, Пулишич — Родри, Зинченко, Гюндоган.

Интересные факты

- Челси может стать первой командой в истории, которой удастся одолеть команду Хосепа Гвардиолы четыре раза подряд.

- Ни одна из последних 12 встреч Челси и Манчестер Сити в рамках АПЛ не завершилась вничью. Лондонский клуб побеждал пять раз, а "горожане" — семь.

- В пяти стартовых турах за Челси успели забить уже 10 разных футболистов. Только Арсеналу в сезоне-2009/10 потребовалось для этого меньше матчей — четыре.

- Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне забивал в каждом из трех своих последних матчей против Челси в рамках АПЛ.