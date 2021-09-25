Англия

Football.ua представляет анонс матча шестого тура чемпионата Англии-2021/22.

В поединке шестого тура английской Премьер-лиги Брентфорд примет на своем поле Ливерпуль, который является одним из лидеров турнирной таблицы.

Брентфорд — Ливерпуль

Суббота, 25 сентября, 19:30. Брентфорд Комьюнити, Лондон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция пройдет на телеканале Setanta Sports.

Брентфорд обратил на себя внимание любителей английского футбола еще до того, как сумел повыситься в классе. В первую очередь, это связано с атакующим и зрелищным стилем футбола, который позволил подопечным Томаса Франка стать лучшей командой минувшего сезона Чемпионшипа по количеству забитых мячей (79 голов). Даже Норвичу, выигравшему по итогу "золотые" медали второго английского дивизиона и имевшему тогда в своем распоряжении лучшего игрока турнира, Эмилиано Буэндию, не удалось превзойти показатель Брентфорда (75 голов). И это с учетом, что зимой 2021 года "пчелы" продали своего экс-лидера Саида Бенрахму в Вест Хэм за 23 миллиона евро.

Судя по минувшим пяти турам, пока ожидания от Брентфорда в АПЛ полностью оправдываются, а о возвращении в Чемпионшип на данном этапе не может быть и речи. Сейчас на счету "пчел" только одно поражение в высшем дивизионе Англии, которое пришлось на поединок против Брайтона (0:1), тогда как победы над Арсеналом и Вулверхэмптоном, а также ничейные результаты с Кристал Пэлас и Астон Виллой позволяют подопечным Томаса Франка занимать девятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Понятно, что Брентфорд нельзя отнести к разряду проходных соперников, но пока мы не видели выступлений "пчел" против команд уровня Лиги чемпионов, каковой является Ливерпуль. Несмотря на блеклую трансферную кампанию минувшим летом, в результате которой стан мерсисайдцев пополнил только центральный защитник Ибраима Конате, старт сезона для коллектива Юргена Клоппа выдался вполне успешно, но и календарь был далеко не самым трудным.

После пяти туров Ливерпуль вместе с Челси возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе четыре победы (над Норвичем, Бернли, Лидсом и Кристал Пэлас), одну ничью (с Челси), 12 забитых мячей и только один пропущенный (от Челси). На фоне предстоящей гостевой встречи с Порту в рамках группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится на следующей неделе во вторник, против Брентфорда от Ливерпуля стоит ожидать включения "эконом-режима". Но это произойдет только в том случае, если "красным" удастся как можно раньше обеспечить себе комфортное преимущество в счете по ходу матча.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,49, тогда как потенциальный успех Брентфорда оценивается показателем 7,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Дасилва, Соренсен — Эллиотт, Тиаго

Под вопросом: ... — Милнер, Фирмино, Неко, Кейта

Интересные факты

- Брентфорд и Ливерпуль проведут очную встречу впервые с мая 1947 года. Тогда на стадионе Гриффин Парк команды сыграли вничью, в результате чего "пчелы" вылетели из высшего дивизиона Англии, а мерсисайдцы завоевали чемпионство.

- Ливерпуль потерпел поражение только в одной игре с новичком АПЛ из последних 27 поединков (22 победы, 4 ничьих). Произошло это в матче с Фулхэмом прошлого сезона (0:1).

- Если Мохаммед Салах забьет в предстоящем матче с Брентфордом, то он повторит рекорд Стивена Джеррарда в Ливерпуле по количеству голов в Лондоне (13).