Англия

Египтянин находится в шаге от памятного личного достижения.

Предстоящий гостевой поединок против Брентфорда в рамках шестого тура английской Премьер-лиги может запомниться для египетского нападающего английского Ливерпуля на всю карьеру.

Дело в том, что на данный момент официальный ресурс данного состязания насчитывает у футболиста 99 забитых мячей в 149-и матчах, что означает лишь одно — следующий результативный удар футболиста позволит ему пересечь крайне важную с точки зрения психологии отметку.

Предпосылки к этому имеются — Брентфорд пропустил всего два гола за предыдущие матчи, но при этом разжился восемью набранными очками, однако нападающий "красных" забивает по голу уже три матча кряду, чем довел свои показатели сезона до пяти голов и двух голевых передач за шесть сыгранных поединков.

Отметим, что игра Брентфорд — Ливерпуль начнется в 19:30 по киевскому времени.