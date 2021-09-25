Англия

Наставник Ман Сити высказался о предстоящем матче с Челси.

В центральном поединке шестого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси примет на своем поле Манчестер Сити. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от предстоящего противостояния, пожаловавшись на отсутствие высококлассного и забивного центрфорварда.

"Форварды всегда немного в стороне от остальных и находятся на своей волне. Вместе с вратарями они образуют группу игроков, к которым нужен особенный подход".

Таких парней сложнее подписать. Нам выпала честь иметь в составе Серхио Агуэро в течение многих лет, но, к сожалению, в прошлом сезоне у него были серьезные травмы. Мы смогли справиться без него, а когда он выходил на поле, нам не приходилось выживать. У нас выдающиеся игроки, но нет такой мощности в атаке, как у Манчестер Юнайтед, Челси или Тоттенхэма".

"Нам нужно надеяться на свою командную игру. У нас нет футболиста, который может забить 25 голов за год, поэтому мы должны делать это всей командой. Это мы и попытаемся сделать по ходу нынешнего сезона", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, матч Челси — Манчестер Сити состоится сегодня, 25 сентября, в 14:30 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.