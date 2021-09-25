Англия

Голкиперы Челси и Манчестер Сити имели немного работы в первой половине центрального поединка 6-го тура АПЛ.

В центральном поединке шестого тура английской Премьер-лиги Челси принимает на своем поле Манчестер Сити, где по итогам первого тайма на табло красуются нули.

Стоит отметить, что в первой половине встречи "горожане" нанесли 6 ударов по воротам Эдуара Менди, тогда как "пенсионеры" лишь единожды побеспокоили Эдерсона.

Более того, за весь тайм ни один удар не пришелся в створ ворот со стороны обеих команд.

Челси и вовсе впервые с момента назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера не нанес ударов в створ ворот соперника по итогам первых 45 минут домашнего поединках в рамках АПЛ.

Напомним, матч Челси — Манчестер Сити стартовал сегодня, 25 сентября, в 14:30. Следить за событиями данного противостояния вы можете в

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