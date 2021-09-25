Англия

Представляем вашему вниманию результаты четырех поединков шестого тура чемпионата Англии.

В поединке шестого тура английской Премьер-лиги Лестер принимал на своем поле Бернли.

Подопечные Брендана Роджерса были близки к поражению на своем поле, однако на 85-й минуте Джейми Варди принес в актив своей команды ничейный результат.

Лестер – Бернли 2:2

Голы: Варди 37, Варди 85 – Варди 12 (АГ), Корне 40

Лестер: Шмайхель – Перейра (Кастань 47), Сеюнджю, Вестергор, Бертран – Тилеманс, Ндиди, Сумаре (Ихеаначо 63) – Лукман (Мэддисон 78), Варди, Барнс

Бернли: Поуп – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Корне (Гудмундссон 45+4), Браунхилл, Уэствуд, Макнил – Вуд, Выдра (Эшли Барнс 75)

Предупреждения: Вестергор, Барнс – Корне, Уэствуд, Гудмундссон, Тарковски

В параллельном матче Лидс Юнайтед уступил Вест Хэму. Казалось, что выявить сильнейшего по итогам финального свистка командам так и не удастся, но поздний гол Майкла Антонио все-таки заносит в актив "молотобойцев" три набранных очка.

Лидс — Вест Хэм 1:2

Голы: Рафинья 19 — Фирпо 67 (АГ), Антонио 90

Лидс: Меслье — Даллас, Ч. Крессвелл, Купер, Фирпо — Филлипс — Рафинья, Шеклтон, Клих, Джеймс — Родриго

Вест Хэм: Фабиянски — Цоуфал, Зума, Огбонна, А. Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн, Форнальс, Бенрахма — Антонио

Предупреждения: Рафинья, Меслье, Робертс — Форнальс, Антонио

Уотфорд, в свою очередь, сыграл вничью с Ньюкаслом. "Шершни" могли рассчитывать и на победу, однако на 87-й минуте гол Джошуа Кинга отменили из-за офсайда.

Уотфорд – Ньюкасл 1:1

Голы: Сарр 72 – Шон Лонгстафф 23

Уотфорд: Фостер – Фемения (Нгакиа 67), Трост-Эконг, Кэткарт, Роуз – Куцка (Педро 64), Сиссоко – Сарр, Клеверли (Туфан 47), Деннис (Этебо 75) – Кинг

Ньюкасл: Дарлоу – Ритчи, Кларк, Фернандес, Хайден, Манкильо – Жоэлинтон, Шон Лонгстафф, Уиллок (Гэйл 84), Альмирон (Мерфи 79) – Сен-Максимен

Предупреждения: Деннис, Трост-Эконг, Роуз, Кэткарт – Манкильо, Ритчи, Дарлоу

Эвертон на своем поле уверенно обыграл Норвич, отправив в ворота "канареек" два безответных мяча. Для команды Даниэля Фарке это шестое поражение кряду.

Эвертон – Норвич 2:0

Голы: Таунсенд 29 (пен.), Дукуре 78

Эвертон: Пикфорд – Годфри, Мина, Кин, Динь – Таунсенд (Гордон 76), Дукуре, Аллан, Ивоби (Доббин 89) – Грэй (Дэвис 83) – Рондон

Норвич: Крул – Уильямс (Яннулис 87), Гибсон, Хэнли, Кабак (Рашица 69), Ааронс – Маклин, Норманн (Цолис 70), Ле-Мелу – Пукки, Сарджент

Предупреждения: Динь, Гордон – Кабак, Ле-Мелу, Уильямс