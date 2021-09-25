Англия

Команды трижды обменялись забитыми мячами.

Завершился поединок шестого тура английской Премьер-лиги, в котором Брентфорд принимал на своем поле Ливерпуль, которому на следующей неделе предстоит гостевая встреча с Порту в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на статус явного аутсайдера, считать хозяев мальчиками для битья накануне встречи было бы большой ошибкой, что коллектив Томаса Франка продемонстрировал непосредственно на самом футбольном поле.

По ходу всего противостояния команды обменивались забитыми мячами, склоняя чашу весов в свою сторону, а закономерным итогом встречи стала результативная ничья — 3:3.

Брентфорд – Ливерпуль 3:3

Голы: Пиннок, 27, Янельт, 63, Висса, 82 – Жота, 31, Салах, 54, Джонс, 67

Брентфорд: Райя – Айер, Янссон, Пиннок (Йергенсен, 43) – Каньос, Ониека (Батист, 68), Нергор (Висса, 78), Янельт, Генри – Мбеумо, Тоуни

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Джонс (Фирмино, 68), Фабиньо, Хендерсон – Салах, Жота, Мане

Предупреждения: Ониека – Робертсон