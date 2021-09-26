Англия

Football.ua представляет анонс матча шестого тура чемпионата Англии-2021/22.

Арсенал примет на своем поле Тоттенхэм в дерби Северного Лондона, которое пройдет в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

Арсенал — Тоттенхэм

Воскресенье, 26 сентября, 18:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция пройдет на телеканале Setanta Sports.

После трех поражений в трех стартовых поединках сезона АПЛ на главного тренера Арсенала Микеля Артету оказывалось просто невероятное давление, градус которого можно было хоть как-то сбавить только за счет более успешных результатов после международной паузы. В ином случае испанский специалист, скорее всего, покинул бы пост главного тренера "канониров" либо по своей инициативе, либо после решения руководства.

Впрочем, возвращение после травм ряда ключевых футболистов, а также менее трудный календарь матчей (напомним, что в первых трех турах Арсенал уступил Брентфорду, Челси и Манчестер Сити) принесли в актив лондонского клуба шесть набранных очков последних двух встречах. Да, можно говорить, что минимальные победы над Норвичем и Бернли — далеко не повод для гордости, но практика показывает, что даже явные аутсайдеры могут в любой момент огрызнуться и отобрать очки даже у претендентов на еврокубковую зону. В любом случае, положительный успех в предстоящем принципиальном поединке покажет, на что действительно способен новый состав Арсенала, собранный Микелем Артетой в летнее трансферное окно, несмотря на заметные проблемы с реализацией и недостаточной сыгранностью.

Если говорить непосредственно о результатах в АПЛ, то ситуация Тоттенхэма абсолютно противоположная. Возглавивший летом команду Нуну Эшпириту Санту сходу стал лучшим тренером месяца после минимальных стартовых побед над Манчестер Сити, Вулверхэмптоном и Уотфордом, но затем положительный импульс от прихода нового наставника скоропостижно канул в Лету, и "шпоры" встретились с суровой реальностью английского первенства.

В последних двух турах подопечные Нуну Эшпириту Санту потерпели два разгромных поражения со счетом 0:3, которые пришлись на матчи против Кристал Пэлас и Челси. Эти тотальные провалы можно списать на имевшиеся тогда кадровые проблемы (в первом случае) и чрезвычайно высокий класс соперника (во втором случае), но нынешняя роль того же Харри Кейна в Тоттенхэме абсолютно не поддается логическому объяснению. Когда лучший бомбардир и ассистент прошлого сезона АПЛ наносит всего четыре удара по воротам соперников начиная со старта новой кампании первенства Англии, то это исключительно тренерская проблема. Если же, предположительно, спад Кейна связан с его нежеланием играть за Тоттенхэм, тогда зачем вы его удерживали минувшим летом всеми правдами и неправдами? Нуну Эшпириту Санту нужно что-то с этим делать, иначе еще один подобный провал, а тем более против Арсенала, ему могут уже не простить.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,25, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 3,45. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Ориентировочные составы

Не сыграют: ... — Сессеньон, Бергвейн.

Под вопросом: Тирни — ...

Интересные факты

- Аарон Рамсдейл может стать третьим вратарем в истории Арсенала, который проведет три своих дебютных матча за "канониров" в рамках АПЛ на ноль. Ранее подобное удавалось только Алексу Маннингеру и Дэвиду Оспине.

- Только один главный тренер Тоттенхэма из последних десяти одерживал победу в своем первом дерби Северного Лондона в официальных матчах. Произошло это относительно недавно — в июле 2020 года, когда командой руководил Жозе Моуриньо.

- Харри Кейн является лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона, имея на своем счету 11 забитых мячей.