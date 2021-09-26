Англия

Арсенал отправил в ворота "шпор" три мяча в первом тайме.

Арсенал принимает на своем поле Тоттенхэм в дерби Северного Лондона, которое проходит в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

После первого тайма подопечные Микеля Артеты имеют преимущество в счете в три мяча благодаря голам Эмиля Смита-Роу, Букайо Сака и Пьера Эмерика Обамеянга.

Таким образом, Тоттенхэм пропустил в свои ворота три мяча в трех матчах АПЛ впервые с сентября 2003 года.

Ранее коллектив Нуну Эшпириту Санту потерпел поражения от Кристал Пэлас (0:3) и Челси (0:3).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.