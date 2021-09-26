Арсенал отправил в ворота "шпор" три мяча в первом тайме.
Нуну Эшпириту Санту, Getty Images
26 сентября 2021, 19:55
Арсенал принимает на своем поле Тоттенхэм в дерби Северного Лондона, которое проходит в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.
После первого тайма подопечные Микеля Артеты имеют преимущество в счете в три мяча благодаря голам Эмиля Смита-Роу, Букайо Сака и Пьера Эмерика Обамеянга.
Таким образом, Тоттенхэм пропустил в свои ворота три мяча в трех матчах АПЛ впервые с сентября 2003 года.
Ранее коллектив Нуну Эшпириту Санту потерпел поражения от Кристал Пэлас (0:3) и Челси (0:3).
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