Англия

Football.ua постарался разобраться с причинами неудачного старта Лидса в АПЛ и проанализировал основные аспекты игры команды "El Loco".

Футбольная общественность в этом сезоне вправе ожидать от команды Марсело Бьелсы шага вперед. Тем не менее, даже не смотря на достаточно непростой календарь (матчи с Ливерпулем, МЮ и Эвертоном) Лидс стартовал в чемпионате, мягко говоря, не убедительно.

После шести туров "павлины" не имеют в своем активе ни одной победы. Неудача в противостоянии с Вест Хэмом, два крупных поражения от грандов и три ничьи с Эвертоном, Бернли и Ньюкаслом — это явно не тот результат, который ждали от команды. Девятое место прошлого сезона с минимальным очковым отставанием от Тоттенхэма и Арсенала не выглядело потолком.

Бьелса брал команду с относительно ограниченными кадровыми и финансовыми возможностями (даже по меркам "Чемпионшипа"), но с каждым сезоном ее интегральный уровень рос. Возможно, Лидсу не хватает новых лиц, но даже этот состав еще не реализовал весь свой потенциал. Об этом можно судить по отдельным отрезкам и матчам, в которых команда демонстрирует достаточно серьезный уровень игры. Пока Лидс не отличается стабильностью, но от этого его потенциал не становится меньшим.

Бьелса задержался. Неординарный аргентинский специалист начал в йоркширском клубе уже четвертый сезон. В качестве главного тренера "El Loco" за всю свою тридцатилетнюю карьеру ни разу не работал в одном клубе более трех лет.

Дольше чем Лидс, Бьелса возглавлял лишь национальную сборную Аргентины. При этом в ЛЮ сеньор Марсело имеет большую поддержку со стороны руководства и болельщиков. По матчам заметно, что игроки также не устали от нестандартных идей и высоких требований специалиста. Команда верит в своего наставника и с энтузиазмом подходит к реализации его теорий на практике.

Момент триумфа в Чемпионшипе

Постараемся детально разобраться в важнейших аспектах игры Лидса. Несмотря на результаты, в системе игры Марсело Бьелсы всегда прослеживаются моменты, которые впоследствии оказывают влияние на развитие игры в целом.

На заре своего йоркширского этапа тренерской карьеры Бьелса пытался поставить команде свою фирменную структуру 3-3-3-1 или 3-3-1-3 (разница лишь в фазе игры). Команда сразу не потянула новые идеи, но Бьелса нашел наиболее оптимальный вариант баланса между возможностями и характеристиками игроков и наиболее важными принципами своей модели игры. В Лидсе тренер более эффективно интерпретировал свои мысли через базовую схему 4-1-4-1.

Тем не менее, периодически аргентинец возвращается к структуре с тремя тройками в линиях обороны, полузащиты и атаки. В частности, Лидс играл подобным образом в концовке прошлого чемпионата, и на старте нынешнего в двух из шести матчах команда снова действовала по схеме 3-3-3-1 (результативные ничьи с Эвертоном и Бернли). Разберем принципы взаимодействий игроков Лидса в этой весьма необычной структуре.

На схеме выше — ориентировочный состав под структуру 3-3-3-1 (3-3-1-3). Место в воротах молодого французского голкипера Иллона Мелье не подвергается сомнению. Наиболее оптимальным вариантом в линии обороны выглядит трио Люк Эйлинг (Англия), Паскаль Стрейк (Нидерланды) и Лиам Купер (Шотландия). Также в равной степени можно считать одним из основных защитников испанца Диего Льоренте. В любой момент Бьелса может рассчитывать на опытного и сверх универсального Стюарта Далласа (Северная Ирландия). По функционалу, Даллас — это такой прокаченный вариант Хомченовского. Стюарт способен эффективно отыграть на любой позиции, ну разве что в воротах не потянет.

Во второй тройке действуют игроки, отвечающие за фланги и опорник. Слева играет Хуниор Фирпо, заменивший уехавшего на заработки в Саудовскую Аравию Алиоски. Справа мы поставили Далласа. Пожалуй, это основная позиция универсала. В центре поля действует ключевой футболист команды — Калвин Филлипс. Основной опорник сборной Англии способен автогеном выжигать свою зону деятельности и является важным связующим звеном между защитниками и группой атаки. Также Филлипс важен при быстрых переводах мяча с фланга на фланг.

Группа атаки состоит из четырех игроков — форварда, фланговых нападающих и условной свободной "десятки", которая не привязана к номинальной позиции, часто поднимается к форварду и смещается на фланги, опускается в глубину, меняется позициями с партнерами. В этом плане, неплохо себя проявляет испанский сборник — Родриго. Также под нападающим может сыграть поляк Матеуш Клих и валлиец Тайлер Робертс.

Справа место забронировано за Рафиньей (бразилец с итальянским паспортом). Слева играет выкупленный у Манчестер Сити Джек Харрисон. Достойной, но пока не совсем равноценной заменой ему является Дэниел Джеймс, который в последний день августа перешел в Лидс из Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Рафинья — левша, он выполняет функции инвертированного вингера, ищет возможности смещения с мячом к центру под удар внутренней стороной стопы. В подобном ключе слева действует Джеймс, но Харрисон играет в другом стиле. Джек левша и его главные козыри — кроссы.

Основным форвардом является Патрик Бэмфорд, который в прошлом сезоне в АПЛ оформил 17 голов и сделал 7 голевых передач. Главным дублером англичанина можно назвать Родриго. Испанец бразильского происхождения пришелся ко двору в Лидсе за счет своей универсальности. Нужно отметить, что и Белфорд и Родриго являются левшами. Если они играют в составе одновременно, а слева действует Харрисон, то вся группа атаки состоит из левшей. Это объясняет тот факт, что по показателям ударов левой ногой команда занимает третье место в лиге, а правой — лишь 15.

Система игры подразумевает регулярные смены позициями. Почти все игроки основы способны эффективно играть на нескольких позициях. Это еще и важно в связи с необходимой в столь плотном графике ротацией.

Обратите внимание на карту усредненных позиций из матча с Эвертоном. Лидс отличается компактностью, которая необходима команде для эффективного использования контрпрессинга.

Тепловая карта из этого же матча демонстрирует наиболее важные зоны для продвижения мяча.

Лидс часто превосходит оппонентов по владению. При этом основной горизонтальной зоной активности команды является первая треть поля. "Павлины" относительно долго способны разыгрывать мяч на своей половине поля, провоцируя соперников на высокий прессинг. В большинстве случаев, когда оппоненты решаются на давление, Лидс длинной передачей в исполнении флангового защитника или крайнего центрального защитника обрезает группу игроков.

В матче с Эвертоном Бенитеса команда больше атаковала именно правым флангом, что хорошо заметно на тепловой карте. В целом, в этой вертикальной зоне Лидс традиционно взаимодействует более активно, но в последнее время команда становится сбалансированней. Средние показатели активности на флангах по итогам шести сыгранных туров в АПЛ почти равны — 37% на 40%.

Притом, что команда Бьелсы находится на четвертом месте в лиге по проценту владения мячом, уступая лишь двум Манчестерам и Ливерпулю, она очень сильно уступает лидерам по проценту владения в финальной трети поля. В этом особенность контроля Лидса. Для сравнения: разница в активности в первой и третьей зонах у йоркширцев составляет 4% в пользу своей трети, а у МЮ — 9%, Ливерпуля — 15% и Ман Сити — 21% в пользу финальной трети.

По большому счету, весь контроль мяча Лидса заключается в коротком розыгрыше на своей половине поля. Как только удается растянуть структуру оппонентов по вертикали или заставить соперника поднять линию обороны, следует заброс или длинная передача в заранее перегруженную зону. Именно этот сценарий старательно вырисовывал нам тепловую карту в матче с Эвертоном.

Еще одной особенностью игры Лидса является очень большой процент дальних ударов по воротам. В этом плане "павлинам" в лиге нет равных. В среднем, 49% от всех своих ударов они наносят из-за пределов штрафной. Это важная часть системы игры Лидса. Команда старается максимально быстро развивать атаку в финальной трети поля и при первой же возможности игроки наносят удар по воротам. В среднем, за игру игроки Лидса имеют 7 дальних ударов. Аналогичная цифра у Ливерпуля. Это лучшие показатели в АПЛ.

На скриншоте выше — структура билд-апа команды при схеме с тремя центральными защитниками. Крайние центрбеки занимают широкие и низкие позиции, практически на уровне линии вратарской. Стрейк находится за линией штрафной напротив вратаря. Голкипер и защитники образуют условный ромб для эффективного розыгрыша. Фланговые игроки во второй тройке (Даллас и Фирпо) занимают позиции в верхних углах первой трети поля.

Важный момент в структуре — плавающая позиция Филлипса. Он не находится на одной оси с Мелье и Стрейком, а постоянно поддерживает диагональные векторы для потенциальных передач на него со стороны Стрейка и Эйлинга или Стрейка и Купера, в зависимости от того, в какой вертикальной зоне поля находится мяч.

Эта структура при розыгрыше позволяет иметь диагональные векторы между всеми задействованными в ней игроками, что значительно повышает ее потенциальную эффективность.

Наиболее популярным финалом короткого розыгрыша между вратарем и защитниками является длинная продольная передача в загруженную игроками группы атаки зону или забросом за спины защитникам, если конечно оппонент имел неосторожность слишком высоко поднять свою линию обороны.

В большинстве случаев три игрока Лидса смещаются в полупространство. Если Бэмфорд уходит в глубину, Рафинья поднимается выше. Цель регулярных взаимозаменяемых смещений заключается в том, чтобы выдергивать обороняющихся игроков из их номинальных позиций. Игроки Лидса пытаются расшатывать оборонительную структуру оппонентов.

Асимметрия в линии атаки способствует созданию фазового пространства, в финальной трети поля. На схеме выше один из многочисленных примеров трансформации позиционной атаки Лидса в быструю атаку. Это комбинация из матча с Эвертоном. Бэмфорд уводит за собой одного из защитников, передача следует на Рафинью, который играет в центр на Клиха. Действия форварда и правого вингера создали условия для того, чтобы в линии обороны оппонента оказалось три защитника. Сосредоточенность на правом фланге еще и увеличила расстояние между защитниками. Быстрое взаимодействие привело к выводу на ворота Харрисона.

На скриншоте выше — похожий момент, который привел к голу в том же матче. Эйлинг исполнил длинную передачу на Рафинью, который бросил в прорыв Бэмфорда. Форвард понимал, что вряд ли уйдет в данной ситуации от защитника (мяч шел от ворот) и протянул мяч в правое полупространство, сознательно освободив зону в центре для Клиха, который в динамике завершал эпизод.

Выбор вариантов развития данного розыгрыша зависит от реакции игроков команды соперника. Если на Эйлинга осуществляется давление, то он может отыграть назад или налево, вынести мяч в заполненную игроками зону. Даже проигрыш первого мяча позволяет футболистам Лидса рассчитывать на удачный подбор, так как в зоне мяча находится еще два игрока. На данной стадии атаки на фланге часто образуются условные треугольник или ромб. Если за мяч не удается зацепиться, то игроки Лидса активируют контрпрессинг, один из важнейших аспектов в игре любой команды Марсело Бьелсы.

Если Эйлинга никто не встречает, а Филлипс, Клих и Даллас (или другие игроки на этих позициях) расходятся, расчищая пространство перед правым центральным защитником, то он самостоятельно продвигает мяч вперед.

Игроки в треугольнике или ромбе постоянно меняются углами, к тому же один из обороняющихся должен будет пойти на встречу Эйлингу. Это практически гарантирует варианты для коротких и средних передач.

Продвигающий мяч защитник еще больше перегружает зону взаимодействий. Максимальная плотность позволяет действовать более решительно. Игроки Лидса в данной стадии атаки не дорожат мячом, а жадно ищут возможности для обострения. Часто движения игроков в ромбе или треугольнике напоминают футзальную комбинацию — "бабочка".

Потеря мяча в таких условиях нельзя однозначно назвать негативным событием. Это возможность для контрпрессинга, который в случае успеха практически гарантирует создание фазового пространства (выгодная ситуация), так как соперник будет пойман в переходной фазе и его структура в этот момент находится в деформированном состоянии.

Подобным образом команда развивает атаку и на левом фланге. В роли Эйлинга выступает Купер. Геометрическую фигуру в вертикальной зоне могут составлять разные футболисты. Это не принципиально и связано с тем, что вингер, условная "десятка" и форвард меняются местами, к тому же команда достаточно часто выполняет переводы мяча с фланга на фланг.

Если, к примеру, центральный игрок верхней тройки (в случае с нашими иллюстрациями это Клих) смещался на правый фланг, и команда через защитников быстро перевела мяч налево, то вместо игрока сборной Польши правый угол ромба на фланге Фирпо и Харрисона займет Филлипс, которого подстрахует ближний по ситуации партнер, тот же Клих. Позиции футболистов не принципиальны, главное, чтобы не терялась динамика и сохранялась структура.

Перегрузы определенных вертикальных зон позволяют создавать изоляцию в дальнем от зоны мяча коридоре. В разных матчах можно наблюдать, как команда Бьелсы переводит мяч на дальний фланг и быстро старается создать ситуацию 2 в 1. Если Лидс играет в 3 центрбека, то к изолированному вингеру уже в момент перевода присоединяется крайний центральный защитник. Если "павлины" играют по схеме 4-1-4-1, часто большинство помогает создать фулбек.

В этой фазе позиционной атаки Лидс также старается создавать и поддерживать диагональные векторы для передач в зонах мяча и взаимодействий. На скриншоте выше красным цветом обозначены игроки группы атаки, желтым — полузащитники, синим — защитники. Белыми линиями отмечены диагональные векторы.

На первый взгляд, в динамике может показаться, что футболисты Лидса располагаются несколько хаотично, но, как видим, команда Бьелсы поддерживает стройную структуру, одним из достоинств которой является диагональная страховка игроков более высокой линии. В случае потери, при контрпрессинге у соперника не только будет сжиматься пространство в зоне мяча, но и фактически в каждой вертикальной зоне сработает подстраховка, которая в теории должна пресечь возможный, проникающий пас вперед или притормозить продвижение игрока с мячом.

На практике, разумеется, все намного сложнее, но, оценивая игру Лидса нужно учитывать высокий интегральный уровень оппонентов. Даже незначительный сбой в функциональных кондициях часто сказывается на результате. К примеру, в матче с Вест Хэмом команда Бьелсы, даже не смотря на эпидемию травм и серьезные кадровые проблемы, вела игру и имела отличные шансы ее закрыть. Вместо этого, Лидс подсел физически во второй половине второго тайма и, продолжая действовать в своем энергозатратном стиле, уже не мог поддерживать прежнюю интенсивность, оставляя разрывы между линиями.

Неспособность команды перестраиваться по ситуации неоднократно приводила к потерям очков. Философия Бьелсы не считается с такими объективными факторами, как травмы ведущих исполнителей и не оптимальное функциональное состояние футболистов. На мой взгляд, догматичность главного тренера — главный недостаток Лидса. С этой проблемой команде будет трудно выйти на уровень, который позволит бороться с грандами за место в четверке.

В матчах Лидса просматривается системность в организации контратак. Часто при перехвате мяча в центре или на левом фланге футболист с мячом ищет Харрисона. Именно через него строится один из наиболее эффективных выходов в быстрые атаки. Левый полузащитник выполняет длинную диагональную передачу на ход форварду или атакующему хавбеку. Уже перед кроссом вся атакующая группа начинает динамичное движение в сторону финальной трети поля.

В фазе игры без мяча игра Лидса построена на проактивных методах. У команды Бьелсы практически нет структуры позиционной обороны. Она всегда находится в режиме зонно-персональных ориентировок. В частности, хавбеки и фланговые игроки, как правило, привязаны к конкретным футболистам.

На схеме выше — один из примеров структуры прессинга Лидса. В зависимости от схемы и системы игры соперника штаб Бьелсы может корректировать ориентировки.

Даже при стандартных положениях все соперники в штрафной разобраны один в один. Хотя, нужно признать, метод персональных ориентировок не всегда работает. К примеру, в прошлом сезоне Лидс больше всех в АПЛ пропустил голов после розыгрышей стандартов. Да и в этом сезоне, оппоненты регулярно создают моменты после подач с угловых и штрафных.

Не зависимо от выбора тактической схемы на матч, принципы игры Бьелсы не меняются. В большинстве случаев, Лидс играет по структуре 3-3-3-1 против оппонентов, которые действуют с двумя форвардами. Это дает команде некоторые преимущества при билд-апе. Но, в большинстве случаев, Лидс действует по более привычной для всех схеме 4-1-4-1.

На скриншоте эпизода из матча с Ньюкаслом хорошо видна структура игры команды в позиционной атаке.

Независимо от базовой схемы, "павлины" регулярно перегружают один из флангов или полуфлангов, стягивая оппонентов к зоне взаимодействий. Футболисты Лидса своими постоянными перемещениями, словно кометы, хвостами оставляют за собой кратковременные свободные зоны. Вся игра в атаке у команды строится именно на своевременных атаках этого пространства.

Даже играя по схеме 4-1-4-1 Лидс часто оставляет в линии обороны троих игроков. Один фулбек поднимается вверх, а тройку с защитниками составляет один из хавбеков.

При этом остальные игроки перегружают линию обороны соперника. Популярным вариантом развития атаки в данном случае является игра через фланг, откуда осуществляется подача в штрафную с обязательным заполнением зоны завершения.

Базовая схема Лидса достаточно эффективна при персональных ориентировках. Часто она хорошо ложится на структуру оппонентов, частично, в некоторых зонах, или вообще полностью ее зеркалит.

На схеме выше, пример структуры прессинга Лидса в противостоянии с командой, которая играет по схеме 4-2-3-1.

В игре команды Марсело Бьелсы всегда прослеживается много идей, но при этом, ей не хватает тактического разнообразия. Если команда находится на хорошем функциональном ходу, она способна составить конкуренцию топовому сопернику, если состояние не оптимальное, или команду преследуют кадровые проблемы, мы имеем 1:5 от МЮ и 0:3 от Ливерпуля.

Тем не менее, за смелыми методами и идеями Бьелсы интересно наблюдать. Старт сезона показал, что Лидс вряд ли в этом сезоне будет готов на дистанции побороться за место в первой пятерке. Мало того, этот сезон может быть ключевым в понимании того, стоит ли Бьелсе оставаться в йоркширском клубе дальше.