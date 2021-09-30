Англия

Представляем Вашему вниманию рассказ о легендарном нападающем в истории Ливерпуля и сборной "Трех львов".

Роджер Хант, скончавшийся в возрасте 83 лет, был одним из тех, кто сумел завоевать для Англии золото Чемпионата мира – достижение, которое английские футболисты не могут повторить и по сей день.

Родившийся в Ланкашире Хант, в раннем возрасте перебрался в Ливерпуль из Стоктон-Хит, подписав контракт с клубом в июле 1958 года, а спустя год отметившись первым голом в составе "скаузеров" в ворота Сканторп Юнайтед.

В 1960 году команду возглавил не менее легендарный Билл Шенкли, который фактически убирал из состава каждого игрока, кто по его мнению не дотягивал до его стандартов. Тем не менее, именно Хант и Шенкли стали символами возрождения Ливерпуля 1960-х годов, когда смогли вернуть команду в Первый дивизион Англии.

Хант имел репутацию такой себе "рабочей лошадки" – он играл с закатанными рукавами, тем самым показывая – "я готов выполнять грязную работу". Тем не менее, такое суждение явно затмевает то эпохальное влияние футболиста, которое он оказал на английский футбол в целом.

Хант вошел в историю ТВ-индустрии Англии – именно его гол был показан в "Матч дня" – новой программе на ВВС. 22 августа 1964 года он разрядил свою пушку в ворота Арсенала, а его команда обыграла соперника со счетом 3:2.

В 1966 году Хант был на пике своей карьеры – футболист забил 29 мячей в 37 матчах за Ливерпуль, тем самым принеся своей команде чемпионство. В сборной же "сэр Роджер" также был ключевым исполнителем команды Альфа Рэмси, которая завоевала то самое золото Чемпионата мира.





Рэмси любил футболистов, которые совмещали в себе труд и талант, а Хант был олицетворением этого. Футболист отличился трижды на стадии группового этапа: дубль в ворота Франции, а также гол Мексике продвинули команду по турнирному пути. Звездный час форварда настал в финале – Хант трижды поразил ворота ФРГ, а англичане выиграли матч 4:2.

Несмотря на симбиоз лучшего форварда и лучшего тренера Англии своего времени, "красным" так и не покорился ни один европейский кубок в этот период. В 1965 году Ливерпуль по сумме двух матчей уступил миланскому Интеру с общим счетом 3:4, а спустя год Ханта вновь постигло "европейское" разочарование – его команда проиграла Боруссии Дортмунд в финале Кубка обладателей кубков 1:2. Вновь "сэр Роджер" остался ни с чем.

В конце 60-х Шенкли затеял еще одну перестройку в команде, что не могло не сказаться на положении Ханта. В итоге в 1969 году футболист покинул клуб, перейдя в Болтон. Покинул в статусе лучшего бомбардира Ливерпуля в Первом дивизионе, имея на своем счету 244 забитых мяча.





После завершения карьеры, футболист помогал своей семье вести грузотранспортный бизнес, что делал с таким же успехом, как и забивал голы своим соперникам. В 2000 году футболиста произвели в рыцари, что фактически олицетворяет Роджера как человека — рыцарь на поле и вне его. Легендарный футболист вел довольно тихую жизнь, не появляясь в центре всеобщего внимания или прессы. У Хант двое детей от первого брака, которые так же, как и их отец занимаются транспортным бизнесом. В 2006 году "сэр Роджер" вошел в Зал славы английского футбола, однако фактически он там был задолго до его создания — с 1966 года.

Роджер Хант покинул этот мир в своем доме в Уоррингтоне 27 сентября 2021 года. Его вторая жена Рован была с ним до конца на протяжении всей болезни футболиста: Роджер угасал от диабета и деменции.

Несмотря на свой статус, Хант редко бывал в центре внимания и практически не появлялся на официальных церемониях. Но когда о нем шла речь, то его всегда помнили как скромного парня, настоящего джентльмена и великого бомбардира.

По материалам BBC

Перевел Владимир Максименко, Football.ua