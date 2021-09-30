Англия

Звездный португалец спас манкунианцев от ничьей в поединке группового этапа Лиги чемпионов с Вильярреалом.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Вильярреалом благодаря позднему голу Криштиану Роналду в концовке встречи.

Интересно, что после своего возвращения на Олд Траффорд 36-летний португалец отметится пятью забитыми мячами в пяти поединках во всех турнирах.

Ранее Криштиану Роналду оформил дубль в матче АПЛ против Ньюкасла (4:1), а также отличился по одному взятию ворот в игре Лиги чемпионов с Янг Бойз (1:2) и поединке английского первенства с Вест Хэмом (2:1).

Единственная игра, в которой Роналду не удалось забить после возвращения в Манчестер Юнайтед, — это последний тур чемпионата Англии с Астон Виллой.

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