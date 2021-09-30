Англия

Организаторы турнира отметили наиболее выдающихся футболистов за этот период.

Сентябрь 2021 года близится ко своему завершению, поэтому организаторы английской Премьер-лиги в привычной для них манере предложили футбольным фанатам выделить игрока из предложенного списка из шести кандидатур, чье выступление на фоне остальных участников чемпионата было наиболее продуктивным.

В итоге, специальный комитет отобрал следующий перечень кандидатов:

– Жоау Канселу (Манчестер Сити), сыгравший в трех матчах своей команды (один ассист, три "сухих" матча);

– Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), три матча, три гола;

– Антонио Рюдигер (Челси), три матча, один гол, два "сухих" матча;

– Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл), три матча, один гол, две голевые передачи;

– Мохаммед Салах (Ливерпуль), три матча, три гола;

– Исмаила Сарр (Уотфорд), три матча, три гола.

Представители АПЛ предлагают желающим отдать свой голос за одного из претендентов на официальном сайте своего спонсора, а Football.ua предлагает своим читателям пройти аналогичную процедуру ниже в данном материале.