Англия

Бьелса может потерять одного из своих лидеров.

Манчестер Юнайтед намерен подписать одного из лидеров Лидса Калвина Филлипса.

Оле-Гуннар Солскьяер, который нуждается в усилении центральной линии своей команды, обратил внимание боссов клуба на лидера полузащиты Лидса.

Изначально, "красные дьяволы" намерены были подписать Деклана Райса из Вест Хэма, однако "молотобойцы" запросили 100 млн ево за своего футболиста, что вынудило Солскьяера искать варианты усиления в других командах. Одним из таких футболистов видится Филлипс, за которого "павлины" намерены выручить не менее 60 миллионов евро.

Контракт 25-летнего англичанина с Лидсом рассчитан до лета 2024 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.