Англия

Football.ua представляет анонс матча седьмого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче шестого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Эвертон.

Манчестер Юнайтед — Эвертон

Суббота, 2 октября, 14:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед во главе с Оле-Гуннаром Солскьяером оставляет неоднозначные впечатления: команда вроде и демонстрирует удовлетворительные результаты, однако сама игра оставляет желать лучшего, тем более на фоне той трансферной кампанию, которую клуб провел в летнее межсезонье. Знаметиный "Ферги тайм" — это, конечно, хорошо, однако на фоне этого должна прослеживаться какая-то тренерская идея. К сожалению, на данном этапе мы наблюдаем лишь то, как МЮ одерживает победы за счет индивидуального мастерства и класса отдельных исполнителей.

В шести турах подопечных Солскьяера набрали 13 очков, что позволяет им располагаться на четвертой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне АПЛ "красные дьяволы" потерпели только одно поражение, которое пришлось на матч прошлого тура против Астон Виллы. Реализуй Бруну Фернандеш пенальти в компенсированное время, в графе поражений Манчестер Юнайтед по-прежнему красовался бы ноль, однако у везения все-таки есть свой срок годности. Это же касается физических кондиций лидеров команды, которые после изнурительной встречи с Вильярреалом в Лиге чемпионов наверняка нуждаются в отдыхе и, вероятно, смогут усилить игру лишь со скамейки запасных.

Однако со стороны Эвертона также не стоит ожидать боевого состава. Несмотря на успешный старт Рафаэля Бенитеза на посту главного тренера "ирисок", в ходе которого он набрал одинаковое количество очков с Манчестер Юнайтед и уступает будущему сопернику лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, уже в начале сезона команда лишилась нескольких ключевых исполнителей в атакующей линии.

Пока что отсутствие травмированных Ришарлисона и Калверта-Льюина не замечается, так как роль главных "скрипок" в "оркестре" Бенитеза успешно играют Таунсенд и Демарай Грей, но на долго ли хватит их энтузиазма? Все-так победы над Норвичем и Бернли воспринимаются как должное, но вот с той же Астон Виллой "ирисок" ожидал тотальный провал и разгромное поражение со счетом 0:3.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,51, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 7,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Рашфорд, Диалло, Магуайр — Коуман, Ришарлисон, Калверт-Льюин, Делф, Сигурдссон

Под вопросом: Шоу — Пикфорд, Гомеш, Гбамен.

Интересные факты

- Манчестер Юнайтед проиграл только одну из последних 12 встреч с Эвертоном в Премьер-лиге (6 побед, 5 ничьих), уступив на Гудисон Парк в апреле 2019 года со счетом 4:0.

- Если Криштиану Роналду выйдет на поле, для него матч с Эвертоном станет 200-м в рамках АПЛ (87 голов). Он станет 24-м игроком Манчестер Юнайтед, которому покорилась данная отметка.

- Наставник Эвертона Рафаэль Бенитез может стать первым тренером в истории, который победит Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд в АПЛ во главе трех разных клубов (Ливерпуль — март 2009 года, Челси — май 2013 года).