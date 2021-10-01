Англия

Наставник МЮ оценил уровень подготовки звезды клуба.

Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер оценил физические кондиции вингера клуба Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду когда пришел, то оказал большое влияние на команду. И это как на поле, так и за его пределами. Он — профессионал с большой буквы. Конечно, есть голы – пять мячей в пяти играх говорят обо всем.

Ему хоть и 36, но он все еще в хорошей форме. Конечно, мы должны руководить им, следить за тем, чтобы он сохранял форму. Криштиану – пример. Он показатель для всех в плане того, как готовится и ведет себя.

Пока что все очень здорово, он положительно влияет на команду. Прошел всего месяц, пусть так будет и дальше", — сказал Солскьяер.

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