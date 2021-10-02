Англия

Наставник Ливерпуля вновь раскритиковал организаторов состязаний.

В преддверии октябрьской порции матчей национальных сборных, для Великобритании вновь остро стал вопрос возможность для футболистов из местных чемпионатов полноценно принимать участие в жизни клуба, после возвращения из стран, которые относятся к так называемому "красному списку" по скорости распространения COVID-19.

В частности, своим недавним решением правительство страны подтвердило, что полностью вакцинированные футболисты, которые вернутся из стран из данного перечня, должны будут оставаться в "специальных карантинных помещениях" в течение 10 дней. Однако, на этот раз данные игроки могут раз в сутки покидать место своей изоляции для игры или тренировки.

Во время октябрьской международной паузы от английского Ливерпуля в страны из "красного списка" поедут Алиссон Беккер и Фабиньо в составе сборной Бразилии, Костас Цимикас (Греция) и Садио Мане (Сенегал), поэтому подобные ограничения точно не могли вызвать положительных эмоций у немецкого специалиста.

"Вы можете выбрать отель сами, но еда должна быть доставлена ​​исключительно перед дверью вашего номера, вам не разрешается принимать гостей… Если таково решение проблемы от правительства, то я просто не знаю, кто подобное мог придумать.

Для игроков это будет означать, что они поедут на 10-12 дней со своими национальными сборными, а затем еще на 10 дней уйдут от своих семей на карантин. Это 22 дня, а через две недели следующий международный перерыв. Мне это не кажется реальным решением

Я не ожидаю, что правительство будет на 100% обеспокоено ситуацией в Премьер-лиге, ее потребности в конкретных игроках, но и сама Премьер-лига должна бороться за наших игроков. Сейчас явно не такая ситуация.

Игроки постоянно находятся в "пузырях". Они в клубе — в "пузыре", они выступают за сборные — в "пузыре", но кроме этого, я не совсем понимаю, чем происходящее отличается от того, что было раньше?

Что мне действительно не нравится в этом, так это то, что я не вижу, чтобы все эти планы были должным образом продуманы. Это немного похоже на то, как будто кто-то в правительстве открывает дверь в важный офис и говорит: "Кстати, нам нужно отсортировать футболистов", а кто-то говорит: «Почему? С ними что-то не так?". Им в ответ: "Они играют в красных списках, и им не нравится 10-дневный карантин в отеле", поэтому они просто отвечают: "Тогда пусть пойдут в другой отель".

Нет, ребята, нет! Мы вырываем людей из нормальной жизни на три недели без всякой на то причины. Мы заботимся о наших игроках. Они здесь, живут со своими семьями, больше ничего не делают. Они приходят на тренировку и уходят домой. Теперь мы должны разместить их в отеле и доставлять им еду? Это просто неправильно", — подытожил немецкий специалист.

Ближайший матч с участием английского Ливерпуля — центральная игра седьмого тура АПЛ на Энфилде против Манчестер Сити.