Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед высказался о форме летнего новичка команды.

Оле-Гуннар Солскьяер высказался о летнем новичке команды Джейдоне Санчо.

По его словам, англичанин переживает не лучший период своей карьеры.

"Возможно, Санчо сейчас не заслуживает играть в основном составе. Я поговорю с ним об этом и надеюсь, что Джейдон выйдет на новый уровень. Ему предстоит много работы, чтобы снова показывать тот футбол, которого мы все от него ждем",- считает наставник.

Также Солскьяер высказался о ван де Бееке, который также не имеет стабильной игровой практики.

"У меня нет проблем с Донни. Он знает, над чем ему предстоит работать и никогда не позволяет настроению влиять на команду или тренировочный процесс. Он большой профессионал и мы ждем от него прогресса",- приводит слова специалиста Sky Sport.

Манчестер Юнайтед проведет ближайший матч АПЛ в субботу, 2 октября против Эвертона.

На football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30.