Англия

Португальский форвард МЮ практически не прессингует своих соперников.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду меньше всех прессингует соперников среди всех атакующий футболистов АПЛ.

Согласно статистике, среди всех форвардов чемпионата , которые сыграли более 270 минут, Роналду в среднем выполняет 2,7 прессингующего действия за матч. Лидеры данного списка Заа и Мопе выполняют по 20 подобных действий.

Тем не менее, Роналду за три сыгранных матча сумел забить 3 мяча в ворота соперников.

Свой ближайший матч Манчестер Юнайтед в рамках Английской Премьер-Лиги проведет против Эвертона.

Матч состоится в субботу, 2 октября. Стартовый свисток будет дан в 14:30.