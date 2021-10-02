Англия

Наставник Ливерпуля отличился прекрасным чувством юмора.

За несколько дней до центрального матча седьмого тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Манчестер Сити, известного британского актера Дэниела Крейга, главным сценическим персонажем которого является Джеймс Бонд, попросили дать ответ на вопрос о том, сможет ли главный тренер "красных" Юрген Клопп сыграть роль всемирно известного шпиона.

"Смог бы Клопп сыграть Джеймса Бонда? Я обожаю его, так что — да. Мне повезло пару раз встретиться с ним. Это человек, за которым хочется идти. За всю жизнь я встречал лишь пару таких людей.

Ещё одним таким человеком является Алекс Фергюсон, но не стоило его упоминать! Клопп — лидер. Это нечто большее, чем Джеймс Бонд", — ответил тогда актер.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной предстоящей игре, немецкий наставник смело парировал подобное предложение.

"Я польщен услышать подобные слова, но из меня получится реально плохой Джеймс Бонд. Потому что, если я выйду из воды в шортах для плавания, это будет тот момент, когда весь мир выключит показ этого фильма.

Не думаю, что это проблема, потому что у каждого есть "работа всей жизни". Дэниел — спасает мир, а я — спасаю Ливерпуль. Иногда.

Когда я был ребенком, я хотел стать Джеймсом Бондом, но это было уже настолько давно… Во всяком случае, сейчас мне нравится смотреть за тем, что делает этот герой на телеэкранах. К тому же, я был счастлив получить возможность встретиться с Дэниелом Крейгом дважды.

Я буду скучать по нему в этой роли, если честно. Однако, давайте посмотрим, кто займет его место. Я точно буду смотреть следующий фильм в этой серии!", — подытожил немецкий специалист.

Отметим, что уже после просмотра поединка на Энфилде 3 октября, начало в 18:30 по киевскому времени, вы сможете отправиться в кинотеатр на просмотр одного из сеансов показа нового фильма с участием Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда "Не время умирать".