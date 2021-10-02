Англия

Самба Диалло входит в сферу интересов чемпионов Англии.

Сенегальский полузащитник Динамо U-19 Самба Диалло своей игрой привлек внимание Манчестер Сити.

18-летний футболист забил в ворота Бенфики и сделал дубль в матче против Баварии в рамках Юношеской Лиги чемпионов УЕФА. После такого старта свое внимание на игрока обратили боссы Манчестер Сити.

Об этом журналисту Сайко Сейду сообщили в академии Дару Салам, из которой Диалло перешел в стан киевского клуба.

Футболист также имеет за своими плечами 4 игры в составе сборной Сенегала различных возрастов, отличившись двумя мячами.