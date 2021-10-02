Футболист восстановился после полученной травмы.
Маркус Рашфорд, Getty images
02 октября 2021, 12:20
Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд восстановился после травмы плеча.
Футболисту провели операцию в конце августа после того , как 23-летний англичанин получил травму в финальном матче Евро-2020 против сборной Италии.
Сегодня же Рашфорд провел первую полноценную тренировку с командой после восстановления.
"Он хорошо смотрелся, приятно было наблюдать",- прокомментировал возвращение форварда наставник "красных дьяволов" Солскьяер.
Свой ближайший матч Манчестер Юнайтед проведет против Эвертона в рамках 7-го тура АПЛ.
Начало матча в 14:30 по киевскому времени.