Англия

Наставник "синих" отреагировал на критику Антонио Конте.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал заявление Конте о том, что в команде не знают, как использовать Лукаку на поле.

По его слова, он совершенно не обижается на итальянца, но считает, что он лучше знает внутреннюю "кухню" команды.

"Я вовсе не обижен, поймите правильно. У Конте есть полное право на такое мнение, он был в студии. Я даже видел его выступление, когда принимал душ в отеле. Если судить только по игре с Ювентусом, то он прав. Он весь матч был изолирован.

Тем не менее, если смотреть на другие игры, то Конте неправ. Он очень силен во взаимодействии с партнерами. Все-таки мы лучше знаем сильные и слабые стороны Лукаку, нежели Конте",- приводит слова специалиста официальный сайт Челси.

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл за "пенсионеров" 8 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться 4 мячами.