Футболист продолжит выступления за лондонцев.
Владимир Цоуфал, The Athletic
02 октября 2021, 13:23
Защитник Вест Хэма и сборной Чехии Владимир Цоуфал подписал новое соглашение со своим клубом.
Новая сделка рассчитана на три года с возможностью пролонгации еще на год.
Футболист перебрался в стан "молотобойцев" перед началом сезона 2020/21 из Славии за 5,5 млн евро, сходу став футболистом основного состава.
В нынешнем сезоне футболист сыграл 6 матчей в составе Вест Хэма, в которых сумел отдать одну голевую передачу.