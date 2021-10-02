Англия

Футболист продолжит выступления за лондонцев.

Защитник Вест Хэма и сборной Чехии Владимир Цоуфал подписал новое соглашение со своим клубом.

Новая сделка рассчитана на три года с возможностью пролонгации еще на год.

Футболист перебрался в стан "молотобойцев" перед началом сезона 2020/21 из Славии за 5,5 млн евро, сходу став футболистом основного состава.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 6 матчей в составе Вест Хэма, в которых сумел отдать одну голевую передачу.