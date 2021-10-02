Португалец начнет матч со скамейки запасных.
Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед
02 октября 2021, 13:45
В рамках 7-го тура Английском Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Эвертон.
Звездный нападающий "манкунианцев" Криштиану Роналду начнет этот матч со скамейки запасных.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль — Кавани.
Запасные: Хендерсон, Теллес, Байи, Лингард, Матич, Погба, ван де Беек, Роналду, Санчо.
Эвертон: Пикфорд — Тоусенд, Годфри, Мина, Динь — Аллан — Дукуре, Кин, Гордон, Грэй — Рондон.
Запасные: Бегович, Кенни, Лонгран, Браутвейт, Холгейт, Грэмин, Дэвис, Вайтакер.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
На football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.