Англия

Португальский форвард получил награду по итогам минувшего месяца.

Манчестер Юнайтед объявил имя лучшего футболиста первой команды по итогам сентября 2021 года.

В голосовании среди болельщиков победил нападающий Криштиану Роналду, который отметился пятью забитыми мячами в пяти матчах во всех турнирах после своего возвращения на Олд Траффорд.

Ранее Криштиану Роналду оформил дубль в матче АПЛ против Ньюкасла (4:1), а также отличился по одному взятию ворот в игре Лиги чемпионов с Янг Бойз (1:2), поединке английского первенства с Вест Хэмом (2:1) и матче ЛЧ с Вильярреалом (2:1).

Единственная игра, в которой Роналду не удалось забить после возвращения в Манчестер Юнайтед, — это шестой тур чемпионата Англии с Астон Виллой.

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