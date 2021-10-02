Португальский форвард получил награду по итогам минувшего месяца.
Криштиану Роналду, Getty Images
02 октября 2021, 14:35
Манчестер Юнайтед объявил имя лучшего футболиста первой команды по итогам сентября 2021 года.
В голосовании среди болельщиков победил нападающий Криштиану Роналду, который отметился пятью забитыми мячами в пяти матчах во всех турнирах после своего возвращения на Олд Траффорд.
Ранее Криштиану Роналду оформил дубль в матче АПЛ против Ньюкасла (4:1), а также отличился по одному взятию ворот в игре Лиги чемпионов с Янг Бойз (1:2), поединке английского первенства с Вест Хэмом (2:1) и матче ЛЧ с Вильярреалом (2:1).
Единственная игра, в которой Роналду не удалось забить после возвращения в Манчестер Юнайтед, — это шестой тур чемпионата Англии с Астон Виллой.
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