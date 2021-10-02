Англия

Состоялись очередные матчи седьмого тура чемпионата Англии.

Завершились очередные поединки седьмого тура английской Премьер-лиги.

В первой игре Норвич в гостях расписал мировую над Бернли. Матч закончился без забитых мячей, но благодаря этому "канарейки" набрали свое первое очко в АПЛ после возвращения из Чемпионшипа.

Бернли — Норвич 0:0

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Коллинс, Тейлор — Леннон (Гудмендссон, 60), Браунхилл (Родригес, 35), Вествуд, Макнил — Выдра, Вуд (Барнс, 80).

Норвич: Круп — Ааронс, Кабак, Хэнли, Гибсон, Яннулис — Ле-Мелу (Рупп, 80), Норманн, Маклин — Саргент (Айда, 90), Пукки (Рашица, 80).

Предупреждения: Тарковски, Вуд, Лоутон, Браунхилл, Родригес — Норманн, Ааронс.

Во второй игре Вулверхэмптон на своем поле одержал минимальную победу над Ньюкаслом со счетом 2:1. Победу "волкам" принес оформленный дубль в исполнении Хвана Хи Чана, а у гостей единственный мяч забил Джефф Хендрик.

Вулверхэмптон — Ньюкасл 2:1

Голы: Хи Чан, 20, 58 — Хендрик, 41.

Вулверхэмптон: Жозе Са — Килман, Коуди, Саисс — Семеду, Моутиньо, Невеш, Марсал — Тринкан (Дендонкер, 86), Хи Чан (Адама Траоре, 90+2), Хименес.

Ньюкасл: Дарлоу — Ритчи, Фернандес, Кларк, Манкильо (Мерфи, 70) — Хейден — Альмирон (Гейл, 77), Уиллок (Хендрик, 35), Лонгстафф, Сен-Максимен — Жоэлингтон.

Предупреждения: Кларк, Манкильо.

В еще одной встрече Уотфорд в гостях уступил Лидсу со счетом 0:1. Единственный мяч в составе хозяев забил Диего Льоренте.

Лидс - Уотфорд 1:0

Гол: Льоренте, 18.

Лидс: Меслие — Шаклтон, Купер, Льоренте, Фирпо — Филлипс — Диас, Даллас (Робертс, 78), Клих (Стрюйк, 90+3), Джеймс — Морено.

Уотфорд: Фостер — Фемения, Трост-Эконг, Сьерральта (Кабаселе, 68), Роуз — Сиссоко, Куцка, Туфан (Педро, 59) — Сарр, Бонавентуре, Кинг (Сема, 45+1).

Предупреждения: Фемения, Сарр, Бонавентуре.