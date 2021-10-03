Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс центрального матча седьмого тура чемпионата Англии-2021/22.

Украшением седьмого тура английской Премьер-лиги станет противостояние двух претендентов на чемпионский титул, Ливерпуля и Манчестер Сити, которое состоится на стадионе Энфилд.

Ливерпуль — Манчестер Сити

Воскресенье, 3 сентября, 18:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В последние несколько лет поединки Ливерпуля и Манчестер Сити обрели характер принципиальных встреч, которые по накалу, возможно, и уступают каким-то историческим дерби, образовавшимся по причинам территориальной близости клубов и за счет определенной борьбы за фанатскую базу в рамках своего округа или города (у первых — с Эвертоном, а у вторых — с Манчестер Юнайтед), однако со спортивной точки зрения Ливерпуль и Манчестер Сити можно назвать главными доминирующими силами в английском футболе последних сезонов, к которым в прошлой кампании присоединился (или вернулся) действующий триумфатор Лиги чемпионов в лице Томаса Тухеля и его лондонского Челси.

Конкуренция в Премьер-лиге действительно растет, а претендентов на еврокубковые места становится все больше, не говоря уже о просто симпатичных командах, как Брайтон и Лидс, но пока Юргену Клоппу и его тренерскому штабу успешно удается удерживать мерсисайдцев на высших позициях, несмотря на скромную трансферную кампанию минувшего лета. Прошлый тур, конечно, завершился для Ливерпуля неудовлетворительным результатом против неуступчивого Брентфорда (3:3), который предсказуемо имеет все шансы стать главной сенсацией сезона АПЛ, но, невзирая на это, Ливерпуль завершил уик-энд в английском футболе на лидирующей строчке. Только вот вчера Челси дожал Саутгемптон и одержал непростую победу, поэтому "красные" уже имеют отставание в два пункта и вынуждены исполнять роль догоняющих.

К слову, тех же "синих", игравших в меньшинстве весь второй тайм, подопечным Клоппа уже в этом сезоне так и не удалось дожать при собственных болельщиках, а тут следующим соперником выступит команда, полностью разобравшая коллектив Тухеля в последнем туре АПЛ. Да, пусть счет встречи между Челси и Манчестер Сити вас не смущает. 1:0 в пользу "горожан" — большая удача для "пенсионеров", тренерский штаб которых так и не придумал по ходу матча "противоядие" тому доминирующему креативу в исполнении команды Хосепа Гвардиолы.

Стоит также отметить, что обе команды предпочитают играть первым номером и радовать своих болельщиков комбинационными атаками. У Ливерпуля они получаются очень быстрыми, как укус королевской кобры, и проходящими преимущественно через сильные фланги. У Манчестер Сити — более затяжные с многочисленными передачами, что можно сравнить с удушающей мощью удава, который постепенно расправляется со своей жертвой и может прекратить ее сердцебиение в любой момент, если это потребуется. А может вполне и отпустить свою так называемую "жертву" и даже получить от нее ответный удар, как произошло в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, сполна "насытившись" до этого завоеванным чемпионством Англии.

Но это далеко не значит, что нас будет ждать феерия забитых мячей. Несомненно, такой вариант возможен, но чаще в таких встречах команды не идут на риск, боясь ошибиться и перекрывая свободные зоны сопернику. А наличие этих самых свободных зон — очень важно как для Клоппа, так и для Гвардиолы.

Надеемся, что охота как "кобры", так и "удава", окажется успешной, а мы увидим не только типичную для центральных матчей тура тактическую дуэль двух высококлассных специалистов, но и яркий, энергичный и результативный футбол перед международной паузой. Но, по правде говоря, верится в голевую феерию с большим трудом... Вчерашний безголевой матч Брайтона и Арсенала, так же делающих ставку на комбинационный футбол, не даст соврать.

На Амекс Стэдиум, к слову, вчера была прям "нефутбольная" погода, тогда как в Ливерпуле на сегодня прогнозируется небольшой дождь на протяжении всего дня, который вечером может пойти сильнее. Насколько это сильно повлияет на игру команд — вопрос остается открытым. Будем надеяться, что до типичного и прагматичного "бритиш стайла" времен Сэра Алекса дело не дойдет, ведь далеко не за это мы любим игру Ливерпуля и Сити. Ну и, конечно, обойдется без травм игроков, так как у мерсисайдцев уже выбыли Тиаго, Элиотт и Александр-Арнольд, а "горожане" недосчитаются Гюндогана и, вероятно, Гвардиола не рискнет выпускать Зинченко с первых минут, который восстанавливается от травмы.

По версии букмекеров, неявным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Элиотт, Тиаго, Александр-Арнольд — Гюндоган, Менди.

Под вопросом: ... — Зинченко.

Интересные факты

- В прошлом сезоне Манчестер Сити прервал свою неудачную серию из 17 гостевых матчей против Ливерпуля в рамках чемпионата Англии (4:1). "Горожане" не выигрывали две встречи подряд на Энфилде с января 1953 года.

- Ливерпуль выиграл только один из последних семи матчей против действующего чемпиона Англии, одолев именно Манчестер Сити со счетом 3:1 в сезоне-2019/20.

- Мохаммед Салах принимал непосредственное участие в шести голах в своих пяти матчах против Манчестер Сити на Энфилде во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

- Рахим Стерлинг забивал в двух из трех своих последних матчах Премьер-лиги против Ливерпуля — до этого англичанину не удавалось отметиться голом в ворота своей бывшей команды первые восемь поединков кряду после переезда на Энфилд.

прогноз 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua