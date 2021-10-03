Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии-2021/22.

В рамках седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси сумел дожать Саутгемптон, который доигрывал матч в меньшинстве после удаления своего капитана Уорд-Проуза на 77-й минуте.

Именно после того, как "святые" остались в меньшинстве при счете 1:1, подопечные Томаса Тухеля все-таки конвертировали свои моменты в голы, авторами которых стали Тимо Вернер и Бен Чилвелл.

Финальный свисток зафиксировал непростую победу Челси со счетом 3:1.

Обзор матча:

Челси - Саутгемптон 3:1

Голы: Чалоба, 9, Вернер, 84, Чилвелл, 89 — Уорд-Проуз, 60 (с пенальти).

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Хадсон-Одои (Маунт, 65), Ковачич (Жоржиньо, 73), Чалоба, Лофтус-Чик (Баркли, 83), Чилвелл — Вернер, Лукаку.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто — Уолкотт (Диалло, 46), Ромеу, Уорд-Проуз, Телла (Дженепо, 73) — Армстронг, Редмонд (Эльюнусси, 87).

Предупреждения: Силва — Салису, Дженепо.

Удаление: Уорд-Проуз, 77 (прямая красная карточка).