Англия

Команда Томаса Тухеля в сложном матче добыла три очка.

В поединке седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле одержал победу над приехавшим в гости Саутгемптоном со счетом 3:1.

В первом тайме команда Томаса Тухеля владела заметным преимуществом и не использовала несколько отличных моментов, чтобы забить в ворота Маккарти. Однако все же "синие" использовали шанс в самом начале матча, когда на девятой минуте Чалоба на дальней штанге головой замкнул подачу с фланга.

Во втором тайме "святые" смогли выровнять игру и на 60 минуте Бен Чилвелл сфолил в своей штрафной и привез пенальти, который без проблем реализовал Уорд-Проуз.

Затем на 77 минуте автор гола в составе гостей получил красную карточку от арбитра матча Мартина Аткинсона, оставив "святых" в меньшинстве. Именно этим и воспользовались "синие", когда на 84 минуте Вернер замкнул прострел от Аспиликуэты. Для немецкого форварда это первый мяч в нынешнем сезоне АПЛ. Спустя десять минут Чилвелл реабилитировался за привоз с пенальти и укрепил преимущество "синих" в счете — 3:1.

После семи туров у Челси 16 очков и первое место в турнирной таблице АПЛ, а у Саутгемптона четыре балла и 17 строчка.

Челси - Саутгемптон 3:1

Голы: Чалоба, 9, Вернер, 84, Чилвелл, 89 — Уорд-Проуз, 60 (с пенальти).

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Хадсон-Одои (Маунт, 65), Ковачич (Жоржиньо, 73), Чалоба, Лофтус-Чик (Баркли, 83), Чилвелл — Вернер, Лукаку.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто — Уолкотт (Диалло, 46), Ромеу, Уорд-Проуз, Телла (Дженепо, 73) — Армстронг, Редмонд (Эльюнусси, 87).

Предупреждения: Силва — Салису, Дженепо.

Удаление: Уорд-Проуз, 77 (прямая красная карточка).