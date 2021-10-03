Англия

Завершились очередные матчи 7 тура АПЛ.

Очередной тур Английской Премьер-Лиги подходит к концу.

Накануне центрального матча тура Ливерпуль — Манчестер Сити завершились матчи "середняков" чемпионата Англии.

Тоттенхэм провел невзрачный поединок против Астон Виллы, однако сумел добыть "трудовую победу". Пока не совсем понятно, какой футбол пытается Эшпириту Санту привить команде из Северного Лондона, однако команда сумела показать характер.

Отметим абсолютно невзрачный поединок Буэдии — самого дорогого подписания в истории Астон Виллы.

Тоттенхэм — Астон Вилла 2:1

Голы: Хейбьерг, 27, Моура 71 — Уоткинс, 68.

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Дайер, Ромеро, Эмерсон, Н'Домбеле (Ло Чельсо, 76), Скипп, Хейбьерг, Мин, Кейн, Моура (Хиль, 89).

Запасные: Родон, Доэрти, Санчес, Ло Чельсо, Алли, Уинкс, Хиль, Скарлетт.

Астон Вилла: Мартинес — Конса, Хаус (Траоре, 81), Мингз — Кэш, Макгинн, Луис, Рэмси (Буэндия, 70), Таргетт — Ингс (Арчер, 89), Уоткинс.

Запасные: Стир, Туанзебе, Янг, Буэндия, Накамба, Эль-Гази, Филоген-Бидас, Траоре, Арчер.

Предупреждения: Ромеро, Рэмси, Скипп.

Продолжает пребывать в "турбулентности" Лестер, который после поражения в Лиге Европы от Легии не сумел переиграть Кристал Пэлас. Подопечные Роджера вели 2:0 после первого тайма, однако "орлы" проявили характер, чего не скажешь о Лестере, и сумели свести матч вничью.

Кристал Пэлас — Лестер 2:2

Голы: Олисе, 61, Шлупп, 72 — Ихеаначо, 31, Варди, 37.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Галлахер (Шлупп, 71), Миливоевич, Макартур — Заа, Эдуар (Бентеке, 85), Айю (Олисе, 54).

Запасные: Батленд, Клайн, Келли, Томкинс, Хьюз, Шлупп, Олисе, Куяте, Бентеке.

Лестер: Шмейхель — Сеюнджу, Кастань, Бертранд, Вестергор — Чуадхери (Сумаре, 60), Тилеманс, Барнс, Лукман (Олбрайтон, 80) — Ихеаначо (Мэддисон, 71), Варди

Запасные: Уорд, Амарти, Перрейра, Мэддисон, Олбрайтон, Сумаре, Перес,Дьюсбери-Хол.

Предупреждения: Макартур, Андерсен, Бертранд, Тилеманс, Барнс.

В другом матче заключительного игрового дня Вест Хэм на своем поле принимал Бернли. Наш Андрей Ярмоленко провел весь матч в запасе. Команды провели абсолютно равный поединок, однако удача оказалась благосклонна к гостям, которые сумели вырвать победу на последней добавленной минуте усилиями Висса.

Вест Хэм — Бернли 1:2 (Боуэн, 80 — Мбемо, 21, Висса 90+4)

Вест Хэм: Фабиански — Огбонна, Кресвелл, Зума, Цоуфал — Райс, Соучек — Боуэн, Бенрахма, Форнальс — Антонио.

Запасные: Ареола, Доусон, Диоп, Масуаку, Джонсон, Лансини, Влашич, Крал, Ярмоленко.

Бернли: Рая — Айер, Пиннок, Занка — Каньос, Нергор, Баптист (Йенсен, 29), Янельт, Генри — Тоуни, Мбемо (Висса, 82).

Запасные: Льоренте, Расмуссен, Гуд, Висса, Ониека, Бидструп, Йенсен, Годдос, Форсс.

Предупреждения: Зума, Райс, Нергор, Каньос, Йенсен.