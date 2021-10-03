Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче седьмого тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принимал Манчестер Сити и сыграл вничью со счетом 2:2.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга в первой половине игры, но во втором тайме голы посыпались.

Ливерпуль дважды выходил вперед в счете, но так и не смог добиться победного результата.

Обзор матча:

Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Мане, 59, Салах, 76 – Фоден, 69, де Брюйне, 81.

Ливерпуль: Алиссон – Милнер (Гомес, 78), Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Жота (Фирмино, 68), Мане.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брюйне – Жезус, Фоден, Грилиш (Стерлинг, 66).

Предупреждения: Милнер (42), Жота (65), Фабиньо (83) – Диаш (26), Канселу (56), Силва (77).