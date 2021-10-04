Футболист отметился голом в ворота МЮ.
Таунсенд и Роналду, Getty Images
04 октября 2021, 22:56
Полузащитник английского Эвертона Андрос Таунсенд рассказал, как после матча против Манчестер Юнайтед пошел просить футболку у Криштиану Роналду.
К слову, Таунсенд стал автором гола в ворота МЮ и отпраздновал его в стиле португальца.
"Вы можете увидеть по фото в конце игры, я побежал прямо к нему. Не знаю, на что он жаловался, но он делал это не по-английски. Он бормотал что-то по-португальски.
Я попросил его дать мне футболку три или четыре раза, пока он не ответил, что даст ее мне. Я ждал ее, и работник стадиона принес ее мне. Эта футболка много значит для меня", — рассказал Таунсенд.
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