Англия

Футболист отметился голом в ворота МЮ.

Полузащитник английского Эвертона Андрос Таунсенд рассказал, как после матча против Манчестер Юнайтед пошел просить футболку у Криштиану Роналду.

К слову, Таунсенд стал автором гола в ворота МЮ и отпраздновал его в стиле португальца.

"Вы можете увидеть по фото в конце игры, я побежал прямо к нему. Не знаю, на что он жаловался, но он делал это не по-английски. Он бормотал что-то по-португальски.

Я попросил его дать мне футболку три или четыре раза, пока он не ответил, что даст ее мне. Я ждал ее, и работник стадиона принес ее мне. Эта футболка много значит для меня", — рассказал Таунсенд.

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