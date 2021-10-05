Англия

В услугах футболиста заинтересован лично наставник "ирисок".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек можно сменит клуб уже зимой.

Этим летом боссы Эвертона уже делали запрос о переходе футболиста, однако трансфер заблокировал лично Солскьяер. Тем не менее, ливерпульская команда зимой вновь попытается подписать футболиста. По сообщениям различных британских СМИ, нидерландский полузащитник близок к тому, чтобы присоединиться к Эвертону на правах аренды.

По словам агента футболиста Гвидо Альберса, футболисту не принципиально в каком клубе играть. Первоочередная задача — вернуться в сборную Нидерландов.

В сезоне 2021/22 24-летний футболист провел всего 3 игры за "красных дьяволов", в которых не сумел отличиться результативными действиями.