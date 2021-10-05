Наставник Челси считает, что Саулю нужно больше работать на тренировках.
Сауль, Getty images
05 октября 2021, 14:20
Этим летом Сауль перебрался в Челси на правах аренды из Атлетико.
Футболист очень тяжело адаптируется к новому чемпионату, преимущественно оставаясь на скамейке запасных.
Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал положение испанца в команде.
"Саулю не надо переживать. Ему нужно упорно работать, адаптироваться, тогда будут шансы. Мы можем дать шанс лишь 11 игрокам. Я бы хотел относиться к этой ситуации с позитивом. Если же взглянуть иначе, то я не смог доверить место в основе уже 8 игрокам, если вести подсчет с начала сезона. Это реалии, от них не уйти",- заявил немецкий специалист.
Напомним, следующий матч Челси проведет 16 октября против Брентфорда.
Начало матча запланировано на 19:30.