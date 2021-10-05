Англия

Немецкий защитник намерен покинуть свой нынешний клуб.

Немецкий защитник Челси Антонио Рюдигер остался разочарован последним предложением клуба по новому контракту.

28-летний футболист считает, что заслуживает большего после того, как помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов. По сообщениям различных СМИ, в услугах Рюдигера заинтересованы Бавария и Ювентус. Тем не менее, подписание может дорого обойтись потенциальным работодателям немца — футболист хочет зарабатывать не менее 400 тысяч фунтов в неделю.

Наставник Баварии Юлиан Нагельсманн в положительном ключе высказывался о футболисте.

"Он очень хороший защитник. за последнее время Рюдигер добился впечатляющих успехов",- считает специалист.

Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.

В новом сезоне футболист провел 10 матчей в составе Челси во всех турнирах, забив 1 мяч.