Немецкий защитник намерен покинуть свой нынешний клуб.
Антонио Рюдигер, Getty images
05 октября 2021, 16:00
Немецкий защитник Челси Антонио Рюдигер остался разочарован последним предложением клуба по новому контракту.
28-летний футболист считает, что заслуживает большего после того, как помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов. По сообщениям различных СМИ, в услугах Рюдигера заинтересованы Бавария и Ювентус. Тем не менее, подписание может дорого обойтись потенциальным работодателям немца — футболист хочет зарабатывать не менее 400 тысяч фунтов в неделю.
Наставник Баварии Юлиан Нагельсманн в положительном ключе высказывался о футболисте.
"Он очень хороший защитник. за последнее время Рюдигер добился впечатляющих успехов",- считает специалист.
Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.
В новом сезоне футболист провел 10 матчей в составе Челси во всех турнирах, забив 1 мяч.